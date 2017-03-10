Красное вино способствует улучшению работы мозга

По словам экспертов из Политехнического университета Вирджинии, красное вино не только не вредно, но и полезно — в нем содержится вещество ресвератрол, благодаря которому стимулируется работа мозга и замедляется процесс его старения. Больше всего этого природного фитоалексина в кожуре винограда. Выпивая качественное красное вино, вы помогаете вашему мозгу избежать разрушения синапсов, передающих сигналы от нашего ЦП к мышцам.

Таким образом, по мнению исследователей, выпить красное вино для мозга это все равно, что заняться фитнесом или сесть на правильную диету.

А что же с белым вином? Ресвератрол содержится и в нем, однако там его очень мало.

Впрочем, есть и плохие новости — содержание ресвератрола в напитке слишком небольшое. Для достижения существенного результата потребуется выпивать литры вина, а это, увы, вредно для здоровья из-за действия алкоголя.