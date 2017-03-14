Что случилось 13.03.2017?

Rocket League разошлась тиражом более 10 миллионов копий. А вот South Park: Fractured but Whole придется ждать еще долго. Square Enix выложила яркое видео в честь юбилея своего сериала Final Fantasy. Эмулятор PS3 научился запускать Demon's Souls.

Zotac готовит новую карту GeForce 1080 Ti с мощным охлаждением. Крошечный мини-компьютер Lichee обойдется в 6 баксов. В Китае вновь подорвался телефон Samsung Galaxy Note 4. В то же время корейский гигант готовит к релизу Galaxy S8 и S8 Plus. Спецификации устройств в очередной раз подтвердились, а также мы снова увидели их на фото (включая золотистый S8 Plus).

Черных дыр в нашей галактике хватает. Несмотря на столь ошеломительную новость, Xiaomi нашла в себе силы выпустить мощную SoC Surge S2. Смартфон Moto G5 уже продают в Европе, а вот Sony Xperia A1 только готовят к запуску в регионе. Черные дыры не помешали Telegram начать тестировать звонки.

Нужна смарт-куртка от Levi's и Google? Ждите. До осени. Xiaomi Redmi Note 4 получит больше памяти. А LG G6 за пределы Кореи выпустят только 7 апреля.

У Xbox Scorpio будет Blu-Ray-плеер и возможность записывать 4K-видео.