Рамблер обновил почту

Команда «Рамблере» перезапустила сервис электронной почты «Рамблер/почта». По словам разработчиков, инфраструктура сервиса была модернизирована, изменился дизайн и внутренние параметры.

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Из Рамблер/почты были удалены отвлекающие и маловостребованные элементы, а возможности оставшихся командных кнопок расширены. Например, «Написать», «Адресная книга», «Настройки» теперь доступны в один клик. Была проведена работа со спам-фильтрами. Также заявлено значительное увеличение скорости работы всего сервиса.

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В дальнейших планах – добавление персонализированных тем, обновление мобильной почты, запуск Postmaster, поддержка меток и цепочек писем. Помимо этого, в ближайшее время в почте появятся виджеты с дополнительной информацией - прогноз погоды, гороскопы, срочные новости, турнирные таблицы, которые будут подключаться по желанию посетителей.