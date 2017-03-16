Что случилось 15 марта 2017?

HD-переиздание StarCraft все-таки может появиться. Styx: Shards of Darkness оценивают неоднозначно. Для PlayStation VR анонсировали необычный хоррор The Persistence. Закрытый бета-тест Gran Turismo Sport стартует уже в марте. Сборник переизданий Crash Bandicoot может появиться на PC, а может и не появиться. 

Меркурий, утверждают ученые, имел все шансы зародиться вне Солнечной системы, а затем прилететь сюда из-за притяжения Солнца. Люди могли произойти от динозавров, но вы об этом не узнаете. Зато будете в курсе, что 11 апреля прекратится всякая поддержка Windows Vista. Прощай, под белым снегом апреля мы расстаемся навсегда. 

Стоимость SSD-дисков продолжит расти, утверждают аналитики. Мы увидели, как выглядит меню и иконки Samsung Galaxy S8. Также корейский гигант выпустил линейку QLED-телевизоров.

В новых машинах АвтоВАЗа появятся встроенные сервисы "Яндекс". Рамблер обновил почту, а Huawei P10 Lite появился в предзаказе. 

Комментарии

Из рубрикиНаука и технологии
Рамблер обновил почту
Microsoft запустила конкурента Slack для Office 365 в международном масштабе
Меркурий мог зародиться вне Солнечной системы

Обсуждаемое

Компьютер месяца — январь 2017 433
5 лучших смартфонов 2016 года 280
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 177
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 107
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 88
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 63