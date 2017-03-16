Visa может выпустить очки с системой бесконтактных платежей

Платежная система Visa показала прототип уникальных солнцезащитных очков, которые поддерживают бесконтактные платежи. Устройство на данный момент тестируют. Электронная составляющая очков находится внутри одной из дужек. Платеж осуществляется при поднесении очков этим местом к платежному терминалу с поддержкой NFC.

Какой в этом смысл, уже другой вопрос, однако это не первое необычное платежное решение от Visa — так, в 2016-ом году нам показывали специальное «банк»-кольцо.

Сейчас Visa оценивает интерес к очкам со стороны пользователей и компаний-спонсоров.  

Источник
CNBC
Теги
очки Visa платежи

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