Евросеть разваливается

Судьба крупной розничной сети электроники «Евросеть» будет решена в течение месяца. Об этом сообщил журналистам Сергей Солдатенков, генеральный директор МегаФона.





«Евросеть» принадлежит сейчас МегаФону и ВымпелКому поровну, по 50%. На данный момент МегаФон с ВымпелКомом ведут переговоры о возможном разделении «Евросети». По мнению Солдатенкова, процесс переговоров займет не больше месяца, а может, и заметно меньше.

О планах разделения МегаФон сообщал уже в феврале. Пока неизвестно, как именно поделят огромную розничную сеть владельцы. Также неясна судьба бренда «Евросеть». Если сеть будет решено поделить поровну, то МегаФон получит около 2 тысяч салонов. Скорее всего, количество салонов в этом случае существенно сократится.