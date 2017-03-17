Евросеть разваливается

Судьба крупной розничной сети электроники «Евросеть» будет решена в течение месяца. Об этом сообщил журналистам Сергей Солдатенков, генеральный директор МегаФона.


«Евросеть» принадлежит сейчас МегаФону и ВымпелКому поровну, по 50%. На данный момент МегаФон с ВымпелКомом ведут переговоры о возможном разделении «Евросети». По мнению Солдатенкова, процесс переговоров займет не больше месяца, а может, и заметно меньше.

О планах разделения МегаФон сообщал уже в феврале. Пока неизвестно, как именно поделят огромную розничную сеть владельцы. Также неясна судьба бренда «Евросеть». Если сеть будет решено поделить поровну, то МегаФон получит около 2 тысяч салонов. Скорее всего, количество салонов в этом случае существенно сократится.

Источник
Интерфaкс
Теги
Россия мегафон вымпелком Евросеть

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