YouTube убивает аннотации к видео

Команда популярного видеосервиса YouTube сообщила о скором отказе аннотаций для видео. Речь идет о тексте со ссылкам, который авторы видеороликов могли размещать поверх проигрываемого видео.

Создание аннотации
Создание аннотации

Со второго мая редактор аннотаций станет недоступен и авторы не смогут создавать новые аннотации, а существующие аннотации нельзя будет отредактировать, только удалить. Кроме того, аннотации продолжат показываться только на десктопных компьютерах.

Конечная заставка
Конечная заставка

По словам разработчиков, пользователям, в большинстве своем, не нравились аннотации своей бесполезностью и надоедливостью, в среднем они закрывали около 12 аннотаций, прежде чем нажать на одну из них.

Вместо аннотаций авторам предлагается воспользоваться более дружественными для пользователей и мобильных устройств возможностями — подсказками и конечными заставками.

Источник
YouTube
Теги
Google видео YOUTUBE

Комментарии

Материалы по теме

Amazon покупает Twitch за миллиард долларов

26 августа 2014

Google готовит к выпуску новые версии YouTube

20 февраля 2015

iMotion HD - кадры в секунду

18 марта 2014

SeoPult.TV - лучшее в интернете

10 сентября 2013

Vodio - YouTube в лучшем виде

7 апреля 2014

YouTube Floating HD Player - свобода движения

2 сентября 2013
Из рубрикиНаука и технологии
Apple добавила постоянный раздел для инди-игр в App Store
Gmail научился стримить видео во вложениях
Главное за неделю: Xiaomi Redmi Pro 2 в марте, изогнутый iPhone 8 и смартфон Taimen от Google

Обсуждаемое

Компьютер месяца — январь 2017 433
5 лучших смартфонов 2016 года 280
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 178
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 108
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 89
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 67