YouTube убивает аннотации к видео

Команда популярного видеосервиса YouTube сообщила о скором отказе аннотаций для видео. Речь идет о тексте со ссылкам, который авторы видеороликов могли размещать поверх проигрываемого видео.



Создание аннотации

Со второго мая редактор аннотаций станет недоступен и авторы не смогут создавать новые аннотации, а существующие аннотации нельзя будет отредактировать, только удалить. Кроме того, аннотации продолжат показываться только на десктопных компьютерах.



Конечная заставка

По словам разработчиков, пользователям, в большинстве своем, не нравились аннотации своей бесполезностью и надоедливостью, в среднем они закрывали около 12 аннотаций, прежде чем нажать на одну из них.

Вместо аннотаций авторам предлагается воспользоваться более дружественными для пользователей и мобильных устройств возможностями — подсказками и конечными заставками.