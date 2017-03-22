Дональд Трамп высказался за пилотируемый полет на Марс

Associated Press сообщает, что вчера, 21 марта, президент США Дональд Трамп (Donald Trump) в присутствии астронавтов подписал законопроект, согласно которому пилотируемая миссия на планету Марс является одной из основных целей агентства NASA.

На эти цели предусмотрено выделение из государственного бюджета 19,5 миллиардов долларов только в 2017-ом году. Также ранее в конгресс было отправлено предложение о выделении NASA еще 19,1 миллиарда долларов в 2018-ом году.  

Источник
Russian RT
Теги
космос марс NASA

Комментарии

Материалы по теме

NASA App — Всё о космосе

25 апреля 2014

NASA: обнаружена система с тремя потенциально пригодными для жизни планетами

22 февраля

Waking Mars — Тайны красной планеты

4 марта 2014

В NASA предлагают защитить атмосферу Марса магнитным экраном

6 марта

На Байконуре в последний раз запустили самую массовую ракету в истории

22 февраля

Просто космос! Какими камерами фотографируют на орбите

29 июля 2015
Из рубрикиНаука и технологии
Ученые утверждают, что Земля может столкнуться с Марсом
Астрономы заметили, что Меркурий начал проявлять признаки старения
Что случилось 21 марта 2017 года?

Обсуждаемое

Компьютер месяца — январь 2017 433
5 лучших смартфонов 2016 года 281
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 178
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 108
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 89
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 70