Дональд Трамп высказался за пилотируемый полет на Марс

Associated Press сообщает, что вчера, 21 марта, президент США Дональд Трамп (Donald Trump) в присутствии астронавтов подписал законопроект, согласно которому пилотируемая миссия на планету Марс является одной из основных целей агентства NASA.

На эти цели предусмотрено выделение из государственного бюджета 19,5 миллиардов долларов только в 2017-ом году. Также ранее в конгресс было отправлено предложение о выделении NASA еще 19,1 миллиарда долларов в 2018-ом году.