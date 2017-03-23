Аспирант из Перьми получил полмиллиона рублей на создание супербатареек для смартфонов

Молодой ученый Пермского университета стал победителем федеральной программы Фонда содействия инновациям «УМНИК-НТИ» и получил грант в 500 000 рублей на создание суперконденсаторов на основе углеродных нанооболочек. Об этом сообщила пресс-служба ПГНИУ (Пермский государственный национальный исследовательский университет).


Алексей Сосунов — аспирант кафедры физики твердого тела физического факультета ПГНИУ, научный сотрудник Института интегральной оптики и нанотехнологий при университете.

Отмечается, что такие суперконденсаторы могут использоваться для портативных источников энергии для квадракоптеров, смартфонов и автомобилей. Разработка представляет собой высокоэффективную «батарейку», внутри которой находится наноматериал. Она отличается от литий-ионных и иных подобных батарей высокой скоростью зарядки, энергоемкостью и возможностью получать большие токи при эксплуатации.

Алексей Сосунов отметил: «Сейчас суперконденсаторами занимаются и в России, и в мире. Все попытки увеличения энергоёмкости сводятся к повышению площади его обкладок. Однако в нашем проекте предлагается помимо площади обкладок увеличить диэлектрическую проницаемость сепаратора за счет применения физических свойств углеродных наноматериалов».

Источник
ПГНИУ
Теги
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