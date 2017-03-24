Главное за неделю: произведения Стругацких в свободном доступе, цены на Galaxy S8 и разочарование от Mass Effect: Andromeda

Дети братьев Стругацких выложили все произведения знаменитых фантастов в свободный доступ. Мы узнали о том, сколько будет стоить Samsung Galaxy S8 и S8 Plus. Состоялся релиз Mass Effect: Andromeda, которую многие назвали худшей игрой в истории BioWare. Автомобилисты ждут возвращения легендарной «Копейки» и разглядывают концепт-изображения. Об этих и других важных новостях минувших пяти дней читайте ниже.

Произведения братьев Стругацких в свободном доступе

Наследники братьев Стругацких решили вернуть в свободный доступ на официальном сайте все произведения легендарных советских фантастов..

Об этом сообщил Андрей Стругацкий (Борисович) в своем аккаунте в социальной сети Facebook. По его словам, он и Мария Стругацкая (Аркадьевна) признали свое поражение в борьбе с пиратством, поскольку помимо законопослушных сайтов, выполняющих просьбы по удалению книг из свободного доступа, есть еще "мириады ресурсов абсолютно незаконопослушных" и справиться с ними не представляется возможным.

В результате торжества пиратства на официальном сайте Аркадия и Бориса Стругацких доступны все их произведения, включая ранее неопубликованные тексты. Ура!

p.s.: Платные версии книг находятся сверху, а бесплатные внизу (нужно чуть-чуть «спуститься» вниз страницы).

Стоимость Samsung Galaxy S8

Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через свой аккаунт в Twitter под ником @evleaks опубликовал европейские цены на готовящиеся к выпуску смартфоны Samsung Galaxy S8 и S8 Plus, которые пока не были представлены официально. В то же время, на просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились цены на флагманы для Кореи.

Итак, по данным Эвана Бласса, европейский Samsung Galaxy S8 обойдется в 799 евро, Samsung Galaxy S8 Plus — 899 евро. Также для них будет доступна док-станция DeX для подключения к ПК за 150 евро, шлем Gear VR за 129 евро и камера Gear 360 за 229 евро. Корейские цены в пересчете по текущему курсу составляют порядка 803 и 901 евро. Это подтверждает более ранние слухи о том, что новые флагманы окажутся на 100 евро дороже прошлогодних Samsung Galaxy S7 и S7 edge.

А вот по данным TuttoAndroid, стоимость окажется еще выше. В Италии ожидается выход Samsung Galaxy S8 за 829 евро и Galaxy S8 Plus за 929 евро.

В сети также появилась пара живых фотографий черной розничной коробки готовящегося к выпуску флагманского смартфона Samsung Galaxy S8 Plus, который пока не был представлен официально. Фото опубликовал китайский источник под псевдонимом Ice universe в своем аккаунте Twitter. На одно фото видна крышка коробки с обозначением Samsung Galaxy S8+, на другом — надпись Samsung Galaxy S8+, описание комплекта поставки и другая традиционная информация. Среди списка аксессуаров привлекают внимание "коннектор Micro USB" и "коннектор USB".

Согласно более ранним утечкам, Samsung Galaxy S8 выйдет в двух версиях — с 5,8-дюймовым и 6,2-дюймовым дисплеем. Оба AMOLED-экрана будут изогнутыми с разрешением WQHD+ (2960 х 1440 пикселей), смогут распознавать силу нажатия наподобие функции 3D Touch у iPhone 6s и 7. Фирменная домашняя кнопка со сканером отпечатков пальцев, ставшая одной из отличительных черт линейки Galaxy, устранена c лицевой панели и перемещена на заднюю поверхность.

Основная камера получила матрицу разрешением 12 Мп, а фронтальная — 8 Мп, обе с апертурой f/1.7. Рядом с селфи-камерой расположен еще один сенсор для сканирования радужки глаза, как у печально известного Galaxy Note 7. Еще одной особенностью должен стать голосовой помощник под названием Bixby, способный распознавать сложные команды и составные инструкции и запускаемый специальной кнопкой на кромке смартфона.

Аппаратной основой выступят Qualcomm Snapdragon 835 или Samsung Exynos 8895, 4 или 6 ГБ оперативной, 64 ГБ встроенной флеш-памяти UFS 2.1 с возможностью расширения карточками microSD объемом до 256 ГБ. Аккумулятор получит емкость 3250 мАч в младшей и 3600 мАч в старшей модели, есть возможность быстрой беспроводной зарядки. Предусмотрена защита от воды.

Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat. Поддерживаются 4G LTE, двухдиапазонный Wi-Fi (IEEE 802.11ac/b/g/n), Wi-Fi Direct, Bluetooth, GPS, NFC, есть 3,5-мм разъем для наушников и порт USB Type-C.

Смартфоны заключены в стеклянные корпуса и будут представлены в семи расцветках, включая золотистый, серебристый, глянцевый и матовый черные, синий, лиловый и розовый.

Анонс Samsung Galaxy S8 назначен 29 марта в Нью-Йорке на мероприятии Unpacked. Ранее ожидалось, что прием предзаказов должен начаться 10 апреля, а продажи стартуют 21 апреля 2017 года, но недавно появились слухи о переносе релиза в рознице до 28 апреля.

Mass Effect: Andromeda разочаровала

Компании Electronic Arts и BioWare выпустили долгожданную ролевую игру Mass Effect: Andromeda. Ролевой боевик, продолжающий известную франшизу, стал доступен для игровых приставок PlayStation 4 от Sony и Xbox One от Microsoft, а также ПК.

Действие Mass Effect: Andromeda происходит в галактике Андромеда, далеко за пределами Млечного Пути, где отряд под предводительством Райдера отвоевывает новый дом для человечества. В роли Райдера игрокам предстоит открывать новые планеты во главе команды военных исследователей, встречать инопланетян и преодолевать множество опасностей. В Mass Effect: Andromeda также представлен отдельный сетевой командный режим.

Отметим, что критики отнеслись к новой игре весьма прохладно. Средний балл на Metacritic составляет не дотягивает до 80, а это довольно низкий показатель для столь ожидаемого AAA-проекта. Примеры оценок:

PCGamer – 80/100

Forbes - 85/100

COGConnected - 88/100

PCGamesN – 8

IGN – 7,7

Polygon – 7,5

GamesRadar – 3,5/5

Destructoid – 6,5

Gamespot – 6

USGamer – 3/5

Digital Trends – 5

Eurogamer – Самая плохая RPG в истории BioWare

Kotaku – В игре можно потеряться

Rock, Paper, Shotgun – Плохо

Впрочем, Ян Фрейзер (Ian S. Frazier) из BioWare сообщил в своем Twitter, что команда разработчиков полна решимости исправить многие ошибки в Mass Effect: Andromeda, которая, и это не является секретом, стала одним из главных разочарований сезона.

«Мы работаем сразу над многим и планируем поддерживать игру в будущем. Большего я сказать не могу. Пока ничего не могу обещать и касательно редактора персонажей. У нас много идей. Кое-что мы хотим исправить, кое-что добавить».

Концепт ВАЗ-2101

В Интернете появилось видео, на котором изображен возможный дизайн возрожденной «Копейки», ВАЗ-2101. Авторы дизайн-концепта хотели придать облику автомобиля современные черты, при этом сохранив узнаваемость. В ход пошли элементы дизайна не только советской «Копейки», но Chevrolet Camaro с Ford Mustang, масл-каров из США.

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