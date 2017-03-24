NASA транслирует выход астронавтов МКС в открытый космос

Члены экипажа Международной космической станции вышли в открытый космос. Плановый выход продлится 6,5 часов, в нем участвуют командир 50-го экипажа Роберт Шейн Кимброу (Robert Shane Kimbrough) из NASA и бортинженер Тома Песке (Thomas Pesquet) из ESA (Европейское космическое агентство).





Это первый из трех запланированных выходов в открытый космос, они пройдут в конце марта по начале апреля. Космонавтам требуется подготовить станцию к будущему прибытию коммерческого пилотируемого корабля США и просто проверить и обновить оборудование в рамках технического обслуживания орбитальной станции.

Трансляция происходящего доступна по адресу www.nasa.gov/nasatv.