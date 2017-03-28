Элон Маск хочет соединить человека с компьютером

Знаменитый миллиардер Элон Маск (Elon Musk), руководитель автомобильной Tesla и космической SpaceX, заявил, что работает над технологией, позволяющей подсоединять компьютер напрямую к мозгу. Для этого была создана отдельная компания Neuralink.

Предполагается, что уникальная разработка позволит передавать сообщения из мозга человека непосредственно в компьютер и наоборот — таким образом работа нашего главного органа окажется усовершенствованной. Благодаря новой технологии люди, по мнению Маска, в будущем не будут отставать в своем развитии от машин.

О симбиозе человека с компьютерами Элон Маск говорил и ранее, например, в прошлом году.