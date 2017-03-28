Фрукты сделали из обезьяны человека

Ученые из Нью-Йоркского университета уверены, что человек сумел развить большой мозг и заполучить высокий интеллект благодаря употреблению фруктов. Впрочем, дело вовсе не в питательных свойствах и чудодейственном эффекты бананов, груш и грейпфрутов.

Специалисты утветждают, что фрукты росли в труднодоступных местах, поэтому нашим далеким предкам, которые очень любили их, приходилось постоянно придумывать все новые и новые способы для их добычи. Таким образом, приматы умнели и за миллионы лет превратились в нас.

К таким выводам эксперты пришли, изучив поведение 140 видов обезьян, их социальную организацию и предпочтения в пище. Самыми умными оказались обезьяны, кушающие фрукты — им приходится добывать их, а затем очищать от кожуры. Такие животные намного умнее своих собратьев, предпочитающих доступные листья.  

Источник
Nature
Теги
наука фрукты человек

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