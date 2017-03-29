Ученые обнаружили след самого большого динозавра

Палеонтологи из Квинслендского университета нашли в 40 километрах от австралийского Брума самый большой след динозавра в истории. Длина отпечатка лапы древнего монстра составила 1,75 метра.

Ученые считают, что динозавр относился к зауроподам, то есть к динозаврам, отличительными чертами которых являлись длинные шеи, гигантские размеры и передвижение на четырех конечностях. Хорошо известные диплодоки и брахиозавры — как раз зауроподы.

Тут же эксперты обнаружили и следы других динозавров, правда уже не такие крупные.