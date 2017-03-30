Что случилось 29 03 2017?

Ученым удалось обнаружть самый большой след динозавра в истории палеонтологии. Также астрофизики анонсировали съемку горизонта событий Черной Дыры. NASA выложило в сеть новое фото планеты Плутон. На Марсе обнаружили следы от гигантских волн цунами. Каждые 5 секунд в мире происходит много всего. Всё и не проверишь!

Windows 10 Creators Update позволили скачать до официального релиза. Gigabyte оценила свои топовые видеокарты GeForce GTX 1080 Ti. В General Motors запланировали внедорожный Corvette. Кроме того, официально анонсировали Destiny 2 и переиздание Planescape: Torment.

ABBYY пообещала научить смартфоны распознавать тексты с предметов в режиме реального времени. Антихипстерский патч от создателей World of Tanks превратит геймеров в настоящих мужиков! Параметры Samsung Galaxy S8 и S8 Plus были официально подтверждены. 

Названа российская цена на Meizu M5 Note. Также в России скоро появится Huawei Honor 8 Pro. 

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