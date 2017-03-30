В США решили прикрепить небоскреб к астероиду

Архитекторы из американской компании Clouds Architecture Office предложили амбициозный проект будущего — создание самого высокого небоскреба в мире, который не опирался бы на Землю. Футуристическое творение называется Analemma Tower и предположительно должно свисать с неба — с высоты в 50 000 километров.

Закрепить строение инженеры предлагают к астероиду на геостационарной орбите. Небоскреб же будет держаться с помощью крепких тросов. Само здание, по задумке, станет своеобразным воздушным городом с расположением в высоту, а не в ширину.

Дело за малым — найти подходящий астероид и доставить его к Земле и разработать технологию, позволяющую «вытянуть» башню на многие километры. Реализацией проекта, заявляют представители Clouds Archtecture Office, займутся строители из ОАЭ (Объединенных Арабских Эмиратов) — они строят быстро и намного дешевле своих коллег из США.

Что касается обеспечения небоскреба энергией, то об этом позаботятся солнечные батареи. Вода же будет поступать из облаков.