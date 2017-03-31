Что случилось 30 марта 2017 года?

В сети начали появляться оценки Persona 5; судя по всему, владельцы PS4 получили наконец идеальную JRPG. EA анонсировала Battlefront II, но покажет игру только в апреле. DiRT 4 не потребует слишком мощного PC. Как и вышедшая в Steam простенькая Fallout Shelter.

Что касается Divinity: Original Sin II, то она постепенно обрастает фичами. Чаще всего подделывают телефоны и игровые приставки, сообщиает ОЭСР. Закрепить небоскреб к астероиду решили в США. Работать, впрочем, пригласят строителей из ОАЭ.

Rolls-Royce Phantom следующего поколения попался шпионам. Tesla обогнала по рыночной капитализации Ford. Апрельская подборка бесплатных игр сервиса PS Plus не порадовала...

Анонсированный накануне Samsung Galaxy S8 получил Bluetooth 5 первым в истории. А помощник Bixby сначала заговорит на английском, корейском и американском. Остальные языки подключат позднее.

Одноклассники запустили интернет-магазины, а Telegram обзавелся звонками.