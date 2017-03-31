Археологи обнаружили затерянный древний город в Китае

Археологи Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая смогли обнаружить некий затерянный город, расположенный на знаменитом древнем Шелковом Пути, который вел из Китая в Среднюю Азию.

Раскопать удалось стены толщиной 2,2-2,7 метра, жилые строения и многое другое — все, что осталось от города-оазиса Лоулань, который процветал в районе соленого озера Лобнор около 2000 лет назад.

Ученые рассказывают: «Город историки называют Восточными Помпеями, это важная точка на Шелковом Пути. Нам также удалось найти остатки растений того периода, ветки красной ивы и тростника периода династии Восточой Хань».

Синьцзян-Уйгурского автономный район вообще богат на всевозможные археологические открытия — тут находят древние артефакты, посуду, зеркала, ткани и останки людей, проживавших тут тысячи лет назад.