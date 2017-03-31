Главное за неделю: Galaxy S8 официально, голосовые звонки Telegram и Meizu M5 Note в России
На этой неделе компания Samsung официально представила смартфон Galaxy S8 и назвала официальные цены на устройства. Приложение Telegram обзавелось поддержкой звонков в версиях для iOS и Android. Стала известна стоимость Meizu M5 Note в России. Об этом и других важных новостях минувших пяти дней читайте ниже.
Samsung Galaxy S8 представлен официально
Как и было обещано, 29 марта компания Samsung Electronics представила новое поколение своих флагманских смартфонов — Galaxy S8 и S8 Plus.
Смартфоны получили изогнутые экраны практически во всю переднюю панель. Фирменная домашняя кнопка со сканером отпечатков пальцев, ставшая одной из отличительных черт линейки Galaxy, устранена c лицевой панели и перемещена на заднюю поверхность.
Еще одной особенностью стал голосовой помощник под названием Bixby, способный распознавать сложные команды и составные инструкции, а также распознавать контекст. Он запускается специальной кнопкой на кромке смартфона. В Bixby реализована поддержка голосового управления для ряда стандартных приложений Samsung, включая управление камерой, работу с контактами, галереей, сообщениями и настройками. В ближайшем будущем список планируется расширить новыми приложениями от Samsung и сторонних разработчиков. Кроме того, Bixby позволяет совершать покупки, искать изображения и получать подробную информацию о ближайших местах с помощью технологии распознавания изображений. Впрочем, на русском в ближайшее время Bixby не заговорит. Придется ждать. На данный момент список поддерживаемых языков ограничивается корейским, английским, американским.
Samsung Galaxy S8 и S8+ оснащаются 5,8-дюймовым и 6,2-дюймовым изогнутыми Super AMOLED-экранами с разрешением Quad HD+ (2960 х 1440 пикселей) с результирующей плотность 570 и 529 точек на дюйм, соотвественно.
Аппаратной основой выступили Qualcomm Snapdragon 835 или Samsung Exynos 8895, 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4, 64 ГБ встроенной флеш-памяти UFS 2.1 с возможностью расширения карточками microSD объемом до до 256 ГБ. Аккумулятор получит емкость 3000 мАч в младшей и 3500 мАч в старшей модели, есть возможность быстрой беспроводной зарядки в проводном и беспроводном режимах. Беспроводная зарядка совместима с WPC и PMA.
Предусмотрена защита от воды по стандарту IP68. Рядом с селфи-камерой расположен еще один сенсор для сканирования радужки глаза, как у печально известного Galaxy Note 7. Есть поддержка Samsung Pay.
Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Поддерживаются 4G LTE Cat. 16, двухдиапазонный Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, GPS и ГЛОНАСС, NFC, ANT+, есть 3,5-мм разъем для наушников и порт USB Type-C. Размеры составляют 148,9 x 68,1 x 8,0 мм и 159,5 x 73,4 x 8,1 мм, соответственно, а вес — 155 и 173 граммов.
Стоит отметить, что смартфоны Samsung Galaxy S8 и S8+ первыми получили поддержку новой версии Bluetooth 5.0. Это не просто интересный факт, Bluetooth 5.0 дает смартфонам новые возможности. Bluetooth 5 существенно увеличивает радиус действия, скорость, а также емкость передаваемых сообщений. Для соединений с низким энергопотреблением по технологии Bluetooth Low Energy (Bluetooth LE) стандарт Bluetooth 5 увеличит радиус действия в четыре раза, скорость — в два раза, а емкость передаваемых широковещательных сообщений "без установления соединения" вырастет в восемь раз по сравнению с Bluetooth 4.2. Все это без повышения энергопотребления по сравнению с текущим стандартом.
Bluetooth 5.0 позволяет поддерживать соединение на расстоянии до 240 метров, а полоса пропускания позволит транслировать музыку сразу на две пары совместимых беспроводных наушников — мечта многих меломанов. В Samsung Galaxy S8 и S8+ это реализуется функцией Bluetooth Dual. Причем пользователь может регулировать громкость каждой пары наушников отдельно. Вместо наушников можно подключать и беспроводные колонки.
В международном масштабе продажи новинки начнутся 21 апреля. Прием предварительных заказов откроется 30 марта.
Вскоре после анонса смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8+ стали известны и официальные цены на них для Европы и США. Так, в европейских странах стоимость на Samsung Galaxy S8 составляет 799 евро, а на Samsung Galaxy S8+ — 899 евро, от региона к региона цена может немного варьироваться. В США у разных операторов розничная цена составляет 720-750 и 840-850 долларов США.
Смартфоны Galaxy S8 и S8+ поступят в продажу в России во второй половине апреля. Они будут представлены в разнообразной цветовой гамме, в том числе в расцветках черный, сиреневый, желтый. В комплекте со смартфоном будут поставляться продвинутые наушники AKG с металлизированной оплеткой провода.
Звонки в Telegram
На этой неделе разработчики популярного мессенджера Telegram объявили о запуске долгожданной возможности — голосовых звонков. Тестирование новой функции проводилось пару недель, а теперь она доступна в обновлении Telegram 3.18 для Android и iOS.
На данной момент голосовые звонки доступны для пользователей в Западной Европе, распространение на остальной мир планируется "скоро". Впрочем, существует довольно простой способ начать использовать Telegram в качестве телефона и в России.
От пользователя требуется установить новую версию Telegram, а после этого попросить, чтобы ему позвонил другой пользователь с уже активированной функцией звонков. После этого появится иконка в виде трубки и можно начинать звонить самому/самой. Дело за малым — найти среди своих контактов человека с доступом к звонкам и попросить его о маленькой услуге.
Звонки получили сквозное шифрование. Для них используется одноранговое соединение, если оно невозможно, то Telegram задействует ближайший к пользователю сервер. Разработчики обещают очень высокую скорость и отмечают наличие распределенной по миру инфраструктуры. Пользователь сможет настроить от кого будут приниматься звонки, блокировать неугодных или вообще отключить данную функцию.
При этом групповых звонков пока нет и маловероятно их появление в финальной версии. Можно настроить список, от кого приложение будет принимать звонки. Как и в случае с сообщениями, для звонков достаточно знать имя пользователя, а номер телефона необязателен.
Интересно, что кроме голосовых звонков в Telegram 3.18 также появилась возможность прямого контроля качества отправляемого видео.
Обновленный Telegram для iOS и Android доступен для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.
Meizu M5 Note в России
Компания Meizu сообщила, что начала прием предварительных заказов в России на смартфон Meizu M5 Note. Это не слишком дорогая модель в металлическом корпусе и с емким аккумулятором на 4000 мАч. В нашей стране предлагаются версии с 3 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти по цене 16 990 и 18 990 рублей, соответственно. Доступные расцветки — серый, серебристый и золотистый. Старт продаж ожидается в конце апреля 2017 года.
Meizu M5 Note оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев в домашней кнопке mTouch 2.1, 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Он базируется на восьмиядерном процессоре MediaTek Helio P10 с тактовой частотой 1,8 ГГц и графикой Mali T860.
Одна из версий получила 3 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти, вторая — 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, все они имеют возможность расширения карточками памяти формата microSD объемом до 128 ГБ.
Поддерживаются две SIM-карты и LTE с VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n; 2.4ГГц/5ГГц), Bluetooth 4.0 + LE, GPS/A-GPS, ГЛОНАСС, есть цифровой компас. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow с оболочкой Flyme OS 6.0. Емкость аккумулятора достигает 4000 мАч. Размеры составляют 153,6 х 75,8 х 8,1 мм, а вес — 175 граммов.
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