Главное за неделю: Galaxy S8 официально, голосовые звонки Telegram и Meizu M5 Note в России

Смартфоны Galaxy S8 и S8+ поступят в продажу в России во второй половине апреля. Они будут представлены в разнообразной цветовой гамме, в том числе в расцветках черный, сиреневый, желтый. В комплекте со смартфоном будут поставляться продвинутые наушники AKG с металлизированной оплеткой провода.

На этой неделе разработчики популярного мессенджера Telegram объявили о запуске долгожданной возможности — голосовых звонков. Тестирование новой функции проводилось пару недель, а теперь она доступна в обновлении Telegram 3.18 для Android и iOS.

На данной момент голосовые звонки доступны для пользователей в Западной Европе, распространение на остальной мир планируется "скоро". Впрочем, существует довольно простой способ начать использовать Telegram в качестве телефона и в России.

От пользователя требуется установить новую версию Telegram, а после этого попросить, чтобы ему позвонил другой пользователь с уже активированной функцией звонков. После этого появится иконка в виде трубки и можно начинать звонить самому/самой. Дело за малым — найти среди своих контактов человека с доступом к звонкам и попросить его о маленькой услуге.

Звонки получили сквозное шифрование. Для них используется одноранговое соединение, если оно невозможно, то Telegram задействует ближайший к пользователю сервер. Разработчики обещают очень высокую скорость и отмечают наличие распределенной по миру инфраструктуры. Пользователь сможет настроить от кого будут приниматься звонки, блокировать неугодных или вообще отключить данную функцию.

При этом групповых звонков пока нет и маловероятно их появление в финальной версии. Можно настроить список, от кого приложение будет принимать звонки. Как и в случае с сообщениями, для звонков достаточно знать имя пользователя, а номер телефона необязателен.

Интересно, что кроме голосовых звонков в Telegram 3.18 также появилась возможность прямого контроля качества отправляемого видео.

Обновленный Telegram для iOS и Android доступен для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Meizu M5 Note в России

Компания Meizu сообщила, что начала прием предварительных заказов в России на смартфон Meizu M5 Note. Это не слишком дорогая модель в металлическом корпусе и с емким аккумулятором на 4000 мАч. В нашей стране предлагаются версии с 3 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти по цене 16 990 и 18 990 рублей, соответственно. Доступные расцветки — серый, серебристый и золотистый. Старт продаж ожидается в конце апреля 2017 года.

Meizu M5 Note оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев в домашней кнопке mTouch 2.1, 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Он базируется на восьмиядерном процессоре MediaTek Helio P10 с тактовой частотой 1,8 ГГц и графикой Mali T860.