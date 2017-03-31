Twitter переосмыслил фото пользователя по умолчанию

Команда платформы микроблогов Twitter переосмыслила фото пользователю по умолчанию, ту картинку, которая используется в профиле и в качестве юзерпика, пока пользователь не заменит ее на свою. Теперь вместо картинки с яйцом, для таких пользователей будет отображаться яйцеголовый человечек.

Было
Было

Отметим, что картинка с яйцом использовалась с 2010 года и разработчики заметили, что многие пользователи не меняют ее на свое фото, поскольку думают, что такая картинка забавная и милая. Кроме того, часто аккаунты, созданные лишь для травли и оскорблений других, часто сохраняли стандартный юзерпик и он постепенно начал ассоциироваться с негативным поведением.

Стало
Стало

В результате, команда Twitter решила сделать другую, которая бы поощряла пользователей загрузить свое фото и смовыразиться таким образом.

Источник
Twitter
Теги
смартфон планшет фейспалм TWITTER блог микроблог

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