Один из основателей Oculus Палмер Лаки ушел из Facebook

Палмер Лаки (Pulmer Luckey), один из основателей компании Oculus и идеологов шлема виртуальной реальности Rift, заявил, что уходит из Facebook'а. Напоминаем, что Facebook является владельцем Oculus с 2014-го года; социальный гигант приобрел компанию за 2 миллиарда долларов.

Официально заявление гласит: «Нам будет не хватать Палмера, но его наследие распространяется за пределы одной лишь компании. Благодаря Палмеру в сфере VR случилась настоящая революция, можно сказать, что появилась целая отрасль. Благодарим его за Oculus и VR, желаем удачи».

Причины ухода не называются.