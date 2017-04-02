Один из основателей Oculus Палмер Лаки ушел из Facebook

Палмер Лаки (Pulmer Luckey), один из основателей компании Oculus и идеологов шлема виртуальной реальности Rift, заявил, что уходит из Facebook'а. Напоминаем, что Facebook является владельцем Oculus с 2014-го года; социальный гигант приобрел компанию за 2 миллиарда долларов.

Официально заявление гласит: «Нам будет не хватать Палмера, но его наследие распространяется за пределы одной лишь компании. Благодаря Палмеру в сфере VR случилась настоящая революция, можно сказать, что появилась целая отрасль. Благодарим его за Oculus и VR, желаем удачи».

Причины ухода не называются.  

Источник
Fonearena
Теги
VR Oculus

Комментарии

Материалы по теме

Archos официально представила недорогие очки виртуальной реальности

17 октября 2014

LG предложит покупателям смартфона G3 шлем виртуальной реальности

10 февраля 2015

Oculus представила прототип очков виртуальной реальности Crescent Bay

22 сентября 2014

Аббревиатуры и обозначения на камерах и объективах. Часть I

13 августа 2015

Виртуальная реальность по-русски: первый взгляд на очки Fibrum

10 декабря 2014

Виртуальность стала реальной. Живое знакомство со шлемом HTC Vive

13 марта 2015
Из рубрикиНаука и технологии
Twitter переосмыслил фото пользователя по умолчанию
Главное за неделю: Galaxy S8 официально, голосовые звонки Telegram и Meizu M5 Note в России
Британец показал летающий прототип костюма Железного Человека

Обсуждаемое

Компьютер месяца — январь 2017 437
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 109
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 71
5 процессоров Intel Kaby Lake для сборки игрового компьютера 57
Легкотня! 5 самых компактных игровых ноутбуков, которые можно всегда носить с собой 43
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 41