Рядом с Марсом нашли остатки умершей планеты

Астрофизики из Великобритании, использовав телескоп Very Large Telescope («Очень Большой Телескоп») в Чили и изучив астероиды, двигающиеся вокруг Солнца по той же орбите, что и Марс, нашли остатки погибшей в древности планеты.

Объекты в количестве 9 штук были захвачены гравитацией Красной планеты и теперь расположены как перед ней, так и сзади. Притяжение Марса и Солнца уравновешивает их и не дает разлететься.

Один из «камней» обнаружили около 25 лет назад, назвав его Эврикой. Два других объекта, (385250) 2001 DH47 и (311999) 2007 NS2, по словам ученых, имеют схожий состав. Из этого был сделан вывод, что и происхождение у них одинаковое. Состоят они из оливина, минерала, обнаруживающегося внутри маленьких планет.

Астрономы считают, что астероиды вокруг Марса являются остатками некой небольшой планеты, погибшей в прошлом из-за столкновения с большим небесным телом.