Twitter запустил Lite-версию для плохого соединения

Команда платформы микроблогов Twitter запустила облегченную версию своего мобильного сайта Twitter Lite. Она предназначена для случаев, когда подключение к Интернету оставляет желать лучшего или пользователь просто не хочет тратить много мобильного трафика.







По словам разработчиков, Twitter Lite работает на 30% быстрее и в тоже время обеспечивает основные функции, включая ленту, твиты, прямые сообщения, тренды оповещения и так далее. Обещана экономия 40% трафика, а с активированной опцией Data Saver — до 70%.





При использовании Google Chrome на Android закладку на сайт можно добавить на домашний экран и пользоваться им почти как обычным приложением, в том числе получать push-оповещения и напоминания. При совсем слабом соединении поддерживается оффлайн-режим.