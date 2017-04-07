Что случилось 6 апреля 2017 года?

В сети появилось первое фото, предположительно сделанное смартфоном Xiaomi Mi 6. Сам гаджет также засветился в бенчмарке. Кольца из Dark Souls станут доступны для покупки в виде реальных украшений. Marvel Heroes Omega станет новой условно-бесплатной MMORPG. Эксперты подсчитали, что каждая Nintendo Switch обходится производителю в 257 долларов США. 

В PS Store стартовала весенняя распродажа. А Activision решила превратить Call of Duty в кино-серию. В Avalanche возможно кипит работа над ролевой игрой по вселенной "Гарри Поттера". Yooka-Laylee получает довольно низкие оценки. Western Digital тем временем запустила новый HDD на 10 ТБ для систем видеонаблюдения.

Стартовали продажи LG G6 во всем мире. Windows Creators Update официально стал доступен для загрузки. Lite-версия Twitter'а поможет в условиях медленного Интернета. Стали известны параметры Xbox Scorpio. Консоль и правда весьма мощная. 

Самой крутой видеокартой в мире можно назвать NVIDIA Titan XP. За Honor 8 Pro в России попросят 34 990 рублей. А Galaxy S8+ с 6 ГБ оперативной памяти действительно существует. 

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