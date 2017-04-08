День, когда достроили небоскрёб, который работает от ветра

8 апреля 2008 года завершилось строительство Всемирного торгового центра в Бахрейне — одного из самых технологичных небоскребов в мире. «Башни-близнецы», как их неофициально называют, могут похвастать высотой 240 метров. Но главное — технологии энергосбережения, которыми нафарширован футуристичный небоскреб.



Всемирный торговый центр в Бахрейне

К примеру, между башнями расположены три ветряные турбины суммарной мощностью в 675 кВт. Под воздействием ветра они генерируют до 15% электроэнергии, которая нужна для питания 50-этажного здания. А уж этого самого ветра со стороны Персидского залива на ветрогенераторы прилетает порядочно.



Турбины на мостах между двумя корпусами Всемирного торгового центра в Бахрейне

Постройка небоскреба обошлась в 150 млн. долларов США и заняла 4 года. За оригинальный дизайн Всемирный торговый центр получил награды LEAF Awards и The Arab Construction World.

А ещё в этот день...

8 апреля 1966 года был запущен первый спутник-орбитальная астрономическая обсерватория — OAO-1. Он должен был провести максимально возможное количество фотометрических измерений и изучить ультрафиолетовое, рентгеновское и гамма-излучение в космосе. Для таких замеров НАСА выделили целых четыре спутника, которые чуть позже послужили основой создания крупнейшего космического телескопа «Хаббл».



Орбитальная астрономическая обсерватория (модель ОАО-1)

Модель OAO-1, правда, провалила возложенную на неё миссию — на третьих сутках полета у спутника начались проблема с электропитанием, после чего он потерял связь с Землёй. По-настоящему успешным оказалась обсерватория ОАО-2 (1968 г.), которая передала подробные сведения о конструкции комет и новых звезд, и ОАО-4 (1972 г.), поскольку он собрал информацию о пульсарах, сведения о нескольких сотнях звёзд и за время полета провел огромный объём космических исследований.

8 апреля 2014 года компания Microsoft прекратила поддержку Windows XP. То есть, операционная система перестала получать обновления, которые устраняют уязвимости и препятствуют заражению компьютера вирусами. К слову, XP и без того получила расширенную поддержку — Microsoft выпускала обновления для нее в течение 12 лет против стандартных 10 для прочих систем.



Мы запомнили Windows XP такой

Такой шаг со стороны редмоднцев огорчил многих поклонников системы, ведь даже на склоне лет Windows XP была установлена на каждом четвёртом компьютере в мире. Но модернизировать её для борьбы с новыми «зловредами» было настолько же хлопотно, как дорабатывать моторную упряжку начала 20 века для езды наравне с современными автомобилями.



XP остаётся популярной операционной системой даже в 2016 году

Впрочем, Microsoft лукавили, когда утверждали, что на этой дате обновления для XP закончатся — для банков и других неповоротливых организаций с банкоматами, служебными системами на базе старой Windows и т.д. компания предлагала дальнейшую техподдержку за скромные $600 млн и больше в год. Обновления касались встраиваемых систем, поэтому могли попросту не подойти для домашних компьютеров, но смелые энтузиасты нашли способ подключиться к каналу обновлений для крупных организаций — в системе достаточно было просто сменить один из ключей в реестре.

Согласно новейшей статистике, Windows XP сегодня остаётся пятой по популярности операционной системой в мире и установлена на 7,5% всех используемых компьютеров.