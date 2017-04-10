Ученые объяснили небольшие размеры Марса

Ученые из Университета Юты и Смитсоновской астрофизической обсерватории а США рассказали, по какой причине Марс имеет довольно-таки небольшие размеры по сравнению с Землей и Венерой.

Предположительно, «вырасти» Марсу помешало гравитационное влияние огромного Юпитера. Также из-за него между Марсом и Юпитером находится пояс астероидов, а не полноценная планета — она также не смогла сформироваться из-за гиганта.

Указывается, что все три планеты, Земля, Венера и Марс, расположены в зоне обитаемости в Солнечной системе — все три в теории могут располагать жидкой водой.