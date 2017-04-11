Яндекс.Деньги дополнительно защитили карты

Команда сервиса Яндекс.Деньги сообщили о запуске новых опций для защиты банковских карт. Теперь пользователи получили возможность настроить дополнительную защиту пластиковых карт Яндекс.Денег — по региону и типу операции.





Отправляясь в путешествие, пользователи смогут предупредить об этом сервис, в результате так платежи с карточки в другой стране не вызовут подозрений без необходимости звонить в службу поддержки. В разделе «Банковские карты» указываются регионы использования. Для одной поездки можно указать до 20 стран из 251. Пользователь может сообщить о путешествии за четыре месяца, выбрав, на сколько и куда он отправится.

Кроме того, появилась возможность ограничивать некоторые операции — платежи в интернете или офлайн-магазинах, снятие наличных сверх установленного лимита, денежные переводы. Ограничение можно активировать в любой момент.