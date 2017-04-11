Яндекс.Деньги дополнительно защитили карты

Команда сервиса Яндекс.Деньги сообщили о запуске новых опций для защиты банковских карт. Теперь пользователи получили возможность настроить дополнительную защиту пластиковых карт Яндекс.Денег — по региону и типу операции.


Отправляясь в путешествие, пользователи смогут предупредить об этом сервис, в результате так платежи с карточки в другой стране не вызовут подозрений без необходимости звонить в службу поддержки. В разделе «Банковские карты» указываются регионы использования. Для одной поездки можно указать до 20 стран из 251. Пользователь может сообщить о путешествии за четыре месяца, выбрав, на сколько и куда он отправится.

Кроме того, появилась возможность ограничивать некоторые операции — платежи в интернете или офлайн-магазинах, снятие наличных сверх установленного лимита, денежные переводы. Ограничение можно активировать в любой момент.

Источник
Яндекс.Деньги
Теги
безопасность Яндекс платежная система Яндекс.Деньги деньги банковская карта

Комментарии

Материалы по теме

Мобильные Яндекс.Деньги позволяют платить без регистрации

21 мая 2015

Новое Яндекс.Метро поможет пополнить «Тройку» и «Подорожник»

15 апреля 2015

Поддержка Touch ID появилась в Яндекс.Деньгах для iOS

17 апреля 2015

Яндекс.Деньги для iOS научились платить без регистрации

3 июля 2015

Яндекс.Деньги получили лицензию MasterCard для самостоятельного выпуска банковских карт

16 декабря 2015

Яндекс научился переводить деньги с карты на карту

6 июля 2014
Из рубрикиНаука и технологии
Microsoft начинает распространять обновление Windows 10 Creators Update
На Samsung Gear S3 заработал Samsung Pay в России
Что случилось 10 апреля 2017 года?

Обсуждаемое

Меховой iPhone Fatale выпущен в России 110
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 72
5 процессоров Intel Kaby Lake для сборки игрового компьютера 58
Легкотня! 5 самых компактных игровых ноутбуков, которые можно всегда носить с собой 43
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 41
5 устаревших смартфонов, которые лучше новых 39