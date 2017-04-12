Что случилось 11 апреля 2017 года?

Xiaomi Mi 6 набрал 170 000 баллов в AnTuTu. Кроме того, стала известна его стоимость. Дата анонса также утверждена окончательно. И это 19 апреля. Также китайцы представили Xiaomi Mi VR Play 2 стоимостью 14 баксов. А вот LeEco больше не желает покупать американскую Vizion. К Nioh готовится масштабное дополнение.

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