Что случилось 11 апреля 2017 года?

Xiaomi Mi 6 набрал 170 000 баллов в AnTuTu. Кроме того, стала известна его стоимость. Дата анонса также утверждена окончательно. И это 19 апреля. Также китайцы представили Xiaomi Mi VR Play 2 стоимостью 14 баксов. А вот LeEco больше не желает покупать американскую Vizion. К Nioh готовится масштабное дополнение. 

В Европе выйдет большой сборник Naruto Ultimate Ninja Storm Legacy. Вступительный ролик Dawn of War 3 оказался весьма впечатляющим. А на прохождение Uncharted: The Lost Legacy уйдет 10 часов. Samsung тестирует Galaxy X. Стали известны цифры предзаказов на Galaxy S8 и S8+. Последний популярнее. 

За Huawei P10 Lite у нас попросят 18 990 рублей. Пасхальные iPhone 7 от Caviar будут дороже. AMD уже начала продажи процессоров Ryzen 5. Windows 10 Creators Update официально распространяется. LeEco Le Pro 3 имеет систему искусственного интеллекта и двойную камеру.

Windowd Vista всё... Зато мы выяснили стоимость Xiaomi Redmi Pro 2. 

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