День, когда появился спам

12 апреля 1961 года, 55 лет назад, состоялся первый в истории полёт человека в космос. Чести стать первопроходцем удостоился советский гражданин, старший лейтенант и военный лётчик третьего класса Юрий Гагарин. Из 20 претендентов на роль первого космонавта он был окончательно утверждён всего за несколько дней перед полётом.

Задачей миссии был один полёт вокруг Земли на высоте приблизительно 200 км, ориентировочное время — 90 минут. С одной стороны, от Гагарина требовалось не так уж много: создатель первого пилотируемого космического корабля «Восток-1», Сергей Павлович Королёв, постарался максимально автоматизировать управление. Однако лётчика ждали большие перегрузки, большая ответственность и большой риск. Было не очевидно, что человеку вообще удастся выжить в ходе этой миссии: только три из семи попыток выполнить тот же самый полёт, но пока что без пассажира на борту, оказались удачными. К тому же медики высказывали опасения, что человек может сойти с ума в открытом космосе. Якобы, у побывавших ранее собак были обнаружены изменения в поведении, но врачи так и не пришли к конкретным выводам, что это были за изменения.



«Восток-1»

Во время полёта Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года не всё шло гладко. Из-за сбоя двигатели третьей ступени выключились позже запланированного, поэтому корабль вышел на орбиту на 100 км выше запланированного. Само по себе это в этом не было ничего страшного, но если бы при возвращении не сработала система торможения, то корабль и космонавт провели бы на орбите от 20 до 50 дней, в то время как система жизнеобеспеченья была рассчитана только на полторы недели.



«Восток-1»

К счастью, Юрий Гагарин вернулся целым и невредимым. Конечно, ему еще здорово пришлось понервничать, когда спускаемый аппарат 10 минут не отделялся от корабля, и когда при входе в атмосферу температура снаружи поднялась на столько, что космонавт мог видеть, как по иллюминатору текут струйки расплавленного металла. Однако само приземление прошло благополучно. СССР стал первый страной, отправившей человека в космос, а Юрий Гагарин теперь навсегда останется на страницах истории.

12 апреля 1981 года, 35 лет назад, был совершён первый полёт американского космического челнока (Space Shuttle). Он был разработан с целью сделать максимально недорогой перевозку грузов с Земли на околоземную орбиту и обратно.

Главной принципом было сделать новую систему многоразовой. Она состоит, во-первых, из самого Шаттла, космического корабля, который способен отправлять на орбиту груз массой до 24,4 тонн, в том числе экипаж из восьми астронавтов. А вот обратно на Землю можно вернуть значительно меньше — 14,4 тонны. На долгое пребывание в космосе подобные орбитальные корабли были не рассчитаны. Наибольшее количество дней, а именно 17, на орбите провёл шаттл «Колумбия».



Шаттл «Колумбия»

Но сам по себе шаттл стартовать с Земли и выйти на орбиту не мог. В этом ему помогали два твердотопливных ракетных ускорителя, которые отделялись от него после двух минут работы. Но и они не были одноразовыми. После того, как двигатели приводнялись с помощью специальных парашютов, их забирали обратно и готовили к следующему старту. Один их трёх компонентов всё же был рассчитан только на одно использование — топливный бак. Размером больше, чем сам шаттл, он отсоединялся позже двигателей, и основная его часть сгорала в атмосфере.

В 2011 году программа Space Shuttle была завершена, а корабли были списаны и стали достоянием музеев. В течение 30 лет они совершили 135 полётов (изначально для достижения рентабельности планировалось 30 полётов в год). Дважды случались катастрофы. В 1986 году шаттл под названием «Челленджер» взорвался через минуту с небольшим после взлёта, все 7 членов экипажа погибли в результате разгерметизации кабины. В 2003 году шаттл «Колумбия», возвращаясь с орбиты, также с семью членами экипажа, развалился в воздухе на высоте более 63 км. Причиной названо повреждение покрытия крыла обломком топливного бака при старте с Земли.



Обломки шаттла «Колумбия»

12 апреля 1994 года был зарегистрирован первый случай рассылки спама в коммерческих целях. Благодаря написанному на языке Perl скрипту, некому человеку под ником Jason удалось оставить спам-объявление как минимум на 6 тысячах так называемых новостных группах в Юзнете. Как выяснилось, за эту услугу ему заплатила супружеская пара из Аризоны. У них была своя маленькая фирма, предоставляющая юридические услуги. В объявлении они предлагали помочь людям с заполнением всех необходимых документов для участия в лотерее, призом которой была Грин-карта — вид на жительство в США. Поставщик услуг интернета, обслуживающий в том числе и двух вероломных юристов, получал в течение двух дней после того инцидента так много жалоб от возмущённых юзнет-пользователей, что почтовый сервер последнего постоянно «падал» из-за перегрузок. Впоследствии находчивая пара заявила, что благодаря спам-объявлению они смогли привлечь тысячу новых клиентов и заработать лишнюю сотню тысяч долларов.



