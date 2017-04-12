В НАСА выяснили, что атмосфера Марса содержит металл

НАСА сообщает, что орбитальной станции MAVEN удалось обнаружить в ионосфере Марса металлы — железо, магний, натрий. Попадают они в атмосферу из космоса — это частички, сгоревших астероидов, которые падают на поверхность Красной планеты. При этом, в отличие от Земли, металлы распределены не слоями, а концентрируются лишь в зонах, где магнитные поля Марса особенно сильны. В целом же у Марса нет общего магнитного поля.

Эксперты хотят изучить, как металлы влияют на формирование высотных облаков. Общая же цель MAVEN – узнать, насколько быстро испаряется кислород и водород из атмосферы Марса, чтобы понять, как быстро и в каком количестве планета теряет воду. Также собирается информация о климате, которая впоследствии будет использована для пилотируемых миссий.  

Источник
Лента
Теги
космос марс

Комментарии

Из рубрикиНаука и технологии
Путешествие в космос с Blue Origin займет 40 минут
Что случилось 11 апреля 2017 года?
Microsoft начинает распространять обновление Windows 10 Creators Update

Обсуждаемое

Меховой iPhone Fatale выпущен в России 110
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 72
5 процессоров Intel Kaby Lake для сборки игрового компьютера 58
Легкотня! 5 самых компактных игровых ноутбуков, которые можно всегда носить с собой 43
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 41
5 устаревших смартфонов, которые лучше новых 39