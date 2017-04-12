Microsoft представит новые гаджеты 2 мая

Компания Microsoft начала распространять журналистам приглашение на пресс-мероприятие, которое пройдет 2 мая 2017 года в Нью-Йорке. Мероприятие ориентировано на аппаратные новинки и инициативы в области образования и обучения.





На нем возможен дебют наследника гибридного планшета Surface Book и наследника Surface 3, а также показ дизайна игровой приставки Xbox Project Scorpio перед полноценным анонсом на выставке E3 в июне.

Что касается образования, то здесь нельзя не вспомнить слух о версии ОС Windows 10 Cloud, призванной составить конкуренцию Chrome OS от Google для недорогих устройств.