PornHub снова доступен в России

Спустя примерно полгода блокировки сайт PornHub, один из самых популярных в мире ресурсов со взрослым видео, стал доступен для пользователей в России.





Если точнее, то доступен международный сайт в домене .com, а в домене .ru остается заблокированным. При этом на сайте Роскомнадзора сайт все еще отмечен как присутствующий в реестре запрещенных ресурсов.

При попытке открыть PornHub.com пользователю не сразу выдают искомое, а сначала предупреждают предупреждают о тематике контента, возрастных ограничениях, и принятии на себя ответственности за собственные действия на сайте, а также просят ввести дату рождения.

Напомним, Роскомнадзор внес Pornhub в реестр запрещенных сайтов в сентябре 2016 года. Кроме того, в реестр запрещенных сайтов был внесен YouPorn, специализирующийся на обмене порно-видео и принадлежащий той же компании Manwin, что и PornHub.

Как Роскомнадзор уже пояснял ранее, незаконное изготовление, распространение и публичная демонстрация порнографии являются преступлением в России (ст. 242 Уголовного Кодекса Российской Федерации).