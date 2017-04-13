В сети появился новый трейлер фильма «Трансформеры: Последний Рыцарь»

В Интернете появилось новое видео выходящего в российский прокат 22 июня 2017-го года голливудского блокбастера «Трансформеры: Последний Рыцарь».

Картина расскажет о том, как люди и добрые роботы Автоботы ведут борьбу со злыми разумными машинами Десептиконами. При этом, предводитель Автоботов, Оптимус Прайм, куда-то исчез. В тизер-тексте утверждается также, что «жертвы станут героями, а герои, напротив, превратятся в злодеев».



