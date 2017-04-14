Что случилось 13 апреля 2017-го года?

Counter-Strike: Global Offensive запустили в Китае. Новый трейлер новых же "Трансформеров" оказался весьма впечатляющим. Как и тизер-трейлер Star Wars: Battlefront II. Platinum Games сообщили, что хотят выпустить все свои игры на PC, но последнее слово всегда остается за издательствами.

Питер Молинье назвал Kinect катастрофой, а Call of Duty: WWII, вполне возможно, появится уже в ноябре. Смартфон Huawei P10 разобрали и показали нам, из каких составных частей он состоит. Другая модель китайского гиганта Huawei, Mate 9, уже успела разойтись тиражом в 5 миллионов устройств.

NASA показало редчайшее полярное сияние на Уране. А кроссовер Jaguar F-PACE признали лучшей машиной года. Bixby не успевает к началу продаж Galaxy S8 и S8+ от Samsung. Появится позднее. А новую Землю от Google мы увидим уже на следующей неделе.

Впрочем, самой важной новостью стало то, что PornHub снова заработал в России. Ура!