Опасный астероид можно будет увидеть 19 апреля

19 апреля возле Земли пролетит опасный астероид 2014 JO25. Ну, если под «возле» понимать расстояние в 1,77 миллиона километров (или 4,6 дистанции между Луной и нашей планетой). Впрочем, так близко настолько крупные объекты, по словам ученых, не пролетали рядом с Землей с 2004-го года, когда к Земле на расстояние 4 LD подлетел астероид 4179 Toutatis.

Астероид 2014 JO25 обнаружили в 2014-ом году с помощью телескопа из обсерватории Маунт-Леммон в США. Диаметр небесного тела составляет от 640 метров до 1,5 километра.

Увидеть его можно будет даже в любительские телескопы в ночь с 19 на 20 апреля.

В опасную категорию PHA (Potentially Hazardous Asteroid) специалисты записывают все космические камни размером более 100 метров, которые приближаются к планете достаточно близко. В случае с небесными булыжниками «достаточно близко» означает — 19,5 расстояние от Земли до Луны (LD, Lunar Distance).

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