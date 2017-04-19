Microsoft призналась в готовящемся убийстве Wunderlist

Одновременно с выпуском превью менеджера задач To-Do, компания Microsoft прояснила свои планы относительно популярного сервиса Wunderlist.



Wunderlist

Напомним, софтверный гигант купил германский стартап 6Wunderkinder, который и стоял за любимым многими менеджером задач Wunderlist, в середине 2015 года. Сделка тогда оценивалась от 100 до 200 миллионов долларов, но точные цифры не разглашались.

Как поясняет теперь Microsoft, в ближайшие месяцы To-Do обзаведется дополнительными функциями, позаимствованными у Wunderlist, включая возможность делиться списками, а также приложениями для Mac, iPad и планшетов на Android.

А как только Microsoft станет уверена, что все лучшее из Wunderlist благополучно перекочевало в To-Do, сервис Wunderlist будет закрыт. При этом Microsoft подчеркивает, что несмотря на смену названия и иконки, команда Wunderlist останется в деле.