NASA получило снимки летящего к Земле астероида

Исследователи в NASA получили и опубликовали радарные изображения летящего к Земле астероида 2014 JO25. Этот астероид включен в категорию "потенциально опасных" (PHA, Potentially Hazardous Asteroid). Тем не менее, в своем сообщении с изображениями NASA подчеркивает, что астероид безопасно минует Землю в среду на расстоянии около 1,8 млн километров, что составляет около 4,6 расстояний от Земли до Луны.


Изображения показывают форму в виде арахиса, разрешение составляет около 7,5 метров на пиксель. Астероид вращается с частотой один раз в пять часов. В самом широком месте астероид имеет около 620 метров. Дополнительные наблюдения 19, 20 и 21 апреля, возможно, позволят получит снимки в более высоком разрешении.

Сообщается, что таких больших объектов настолько рядом с планетой не было с 2004 года, когда к Земле на расстояние 4 LD подлетел астероид 4179 Toutatis.

Астероид 2014 JO25 был открыт в 2014 году. Увидеть 2014 JO25 можно будет в ночь с 19 на 20 апреля в телескоп. В следующий раз он прилетит только в 2091 году.

Источник
NASA
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