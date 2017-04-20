Что случилось 19 апреля 2017 года?

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NASA сняла летящий к Земле астероид. Moto E4 показался в бенчмарке. 

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