Mastercard добавит сканер отпечатков пальцев на банковские карты

Компания Mastercard представила биометрическую банковскую карту нового поколения. В такой карте используется EMV-чип и технология распознавания отпечатков пальцев. Это позволяет просто приложить палец к карте для авторизации, без необходимости набирать PIN-код, прикрываясь от любопытных свидетелей.





Как подчеркивает Mastercard , ее биометрические карты используют технологию распознавания отпечатков пальцев, которая уже используется для оплаты смартфоном. Их можно использовать в любом POS-терминале, принимающем карты с EMV-чипом.

Технология была опробована в тестовом режиме в ЮАР в рамках двух пилотных проектов — с крупной сетью супермаркетов Pick n Pay, а также с банком Absa, подразделением Barclays Africa. В ближайшие месяцы ожидаются дополнительные пилотные проекты. Запуск технологии запланирован в течение 2017 года.