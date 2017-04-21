Что случилось 20 апреля 2017 года?

В сети появился предположительный рендер Huawei Honor 9. Также мы узнали технические характеристики Xiaomi Mi Mix 2. Moto X (2017) показался на фотографиях низкого качества.

Apple запланировала продать около 200 миллионов iPhone 8. А астрономы обнаружили еще более пригодную планету для жизни, чем все те, которые находили раньше.

Мы узнали о системных требованиях Outlast II, выяснили дату релизы игры по "Бешеным Псам" Тарантино и написали о грядущей SNES Mini. Хидео Кодзима поделился впечатлениями от фильма "Призрак в Доспехах". Пузырящееся море на Титане удивило всех, но только не ученых.

Google собрался встроить собственный блокировщик рекламы в Chrome. Смарт-часы Huawei Watch 2 уже можно купить в России. HTC U (Ocean) покажут 16 мая. Moto C и C Plus сертефицированы для нашей страны. Сканер отпечатков пальцев появляется на картах Mastercard.

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