Главное за неделю: Xiaomi Mi 6 официально, iPhone 8 похож на iPhone 4 и перезапуск Земли от Google

Xiaomi Mi 6 представлен официально

Как и ожидалось, 19 апреля компания Xiaomi представила в Китае свой новый флагманский смартфон — Xiaomi Mi 6. Он заключен в корпус из стеклянных панелей с изогнутыми кромками и стальной рамкой. Сканер отпечатков пальцев "упакован" под стекло и может использоваться для платежных сервисов Alipay и WeChat. Кроме того, предлагается версия с керамическим корпусом и золотой отделкой.

Xiaomi Mi 6 оснащается 5,15-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 8-мегапиксельной фронтальной камерой и 12-мегапиксельной двойной камерой с двухцветной вспышкой, четырехосной оптической стабилизацией изображения и возможностью съемки 4K-видео. Один из модулей двойной камеры широкоугольный, а второй — с телефото объективом. Также предусмотрен портретный режим с размытием фона, как у iPhone 7 Plus.

Аппаратной основой стал восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 835 с графикой Adreno 540, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор обладает емкостью 3350 мАч.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G LTE, Wi-Fi (802.11ac, 2×2 MU-MIMO), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС и Beidou, NFC, USB Type-C, инфракрасный датчик. Также отмечаются стереодинамики. А вот 3,5-мм разъема для наушников нет.

Смартфон получил защиту от брызг. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat с фирменной оболочкой MIUI 8.

Xiaomi Mi 6 изначально выходит в синем, черном и белом цветах, а также в вариации Silver Edition с зеркальной отделкой стальной рамки, по цене 360 долларов США за модель с накопителем на 64 ГБ и 421 за модель с накопителем на 128 ГБ. Керамическая версия с позолотой обойдется 435 долларов США, она доступна с 128 ГБ памяти. В будущем цветовых решений станет больше, всего 11 вариантов расцветки.

Продажи стартуют 28 апреля в Китае.

iPhone 8 окажется похожим на iPhone 4

iPhone 8 от Apple с OLED-дисплеем получит корпус с двумя стеклянными панелями и металлической рамкой, выполненной из полированной нержавеющей стали, как у iPhone 4. Об этом сообщил японский профильный блог Mac Otakara, дополнив свой прогноз рендером примерного дизайна.

По словам источника, iPhone Edition, более известный под названием iPhone 8, будет использовать улучшенную версию нержавеющей стали по сравнению с корпусом смарт-часов Apple Watch. Также отмечается плоский, а не изогнутый OLED-дисплей с 2.5D-стеклом с изогнутыми кромками, двойная камера iSight Duo на задней панели с вертикальной организацией для съемки VR-контента. Кроме того, такая камера при использовании смартфона в шлемах виртуальной реальности будет расположена горизонтально.

Также сообщается, что ведутся эксперименты и с интеграцией сканера отпечатков пальцев прямо в дисплей, но неясно, успеют ли реализовать данное новшество к релизу гаджета. Интересно, что один из прототипов получил "дутый" дизайн в стиле оригинального iPhone 2007 года. Но по данным источника, его выход маловероятен.

Bloomberg отмечает, что топовая версия iPhone 2017 года задержится на один-два месяца перед выпуском в продажу по сравнению со слегка обновленными iPhone 7s и iPhone 7s Plus, которые дебютируют одновременно с ним на пресс-мероприятии в сентябре. Все три модели получат ОС iOS 11 и процессоры Apple A11.

Относительно слегка обновленных iPhone 7s и iPhone 7s Plus отмечается, что они окажутся немного толще своих предшественников, iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Это означает возможную несовместимость с некоторыми существующими чехлами и другими аксессуарами.

Напомним, в 2017 году большинством аналитиков ожидается большой редизайн, поскольку Apple будет праздновать 10 лет с выхода первого iPhone. В качестве одного из грядущих новшеств чаще всего упоминают OLED-дисплей. Поговаривают, что iPhone 8 получит сенсорный экран во всю переднюю панель, аппаратная кнопка Home превратится в виртуальную, фактически, ее функции, включая распознавание отпечатков пальцев Touch ID, будет выполнять участок экрана. Также сообщают о продвинутых биометрических возможностях, улучшенном механизме тактильной отдачи Taptic engine и беспроводной зарядке.

Тем не менее, существует версия о незначительных изменениях в следующих iPhone. По сообщениям источников из тайваньских компаний-поставщиков, новыми смартфонами Apple окажутся не iPhone 8 и iPhone 8 Plus, а iPhone 7s и iPhone 7s Plus. При этом они станут обновленными версиями текущего поколения, iPhone 7 и iPhone 7 Plus, без значительных изменений дизайна. Главным новшеством станет процессор A11, а вот слухи о стеклянном корпусе и беспроводной зарядке не оправдаются. Кроме того, сообщается о появлении дополнительной цветовой опции — красной. Также предполагается выход среднего 5-дюймового iPhone с двойной камерой, установленной вертикально, а не горизонтально как у iPhone 7 Plus.

Последние утечки, впрочем, предсказывают появление трех версий — люксовой iPhone 8 или iPhone X c 5,8-дюймовым OLED-экраном дороже 1000 долларов США, а также 4,7-дюймовую модель с LCD-дисплеем под вероятным названием iPhone 7s и 5,5-дюймовый LCD iPhone 7s Plus, которые получат меньше отличий от текущего поколения смартфонов Apple.

С момента выхода оригинального iPhone в 2007 году Apple выпускает следующее поколение раз в год. С релизом iPhone 3GS в 2009 году у компании установилась традиция по четным годам выпускать заметное обновление со следующей цифрой в названии модели и новым дизайном корпуса, а по нечетным — модель с суффиксом "s" в названии и изменениями, главным образом касающимися «подкапотных» аппаратных и программных составляющих.

Исходя из этой традиции, появление в 2017 году моделей iPhone 7s и iPhone 7s Plus выглядит логичным. Тем не менее, учитывая юбилейный релиз и отчеты аналитиков о низких продажах iPhone 7, специалисты склонны ожидать значительно улучшенный iPhone 8 уже на будущий год, а не в 2018 году.

Google перезапускает Землю

Как и ожидалось, компания Google представила 18 апреля 2017-го года значительно переработанную версию сервиса Google Earth (Google Планета Земля). На данный момент доступны веб-версия Google Earth и мобильное приложение для Android. Отметим, что ранее веб-версии Google Earth не существовало, она была доступна через специальные приложения для десктопов и мобильных устройств. По словам компании, на разработку обновления ушло два года.

Одним из главных новшеств стал Voyager (Исследователь), функция предоставляющая настоящие интерактивные экскурсии. Функция "мне повезет" перенесет пользователя по нажатию кнопки в какое-нибудь неожиданное место, открывая новые возможности для расширения кругозора. Особо интересные места можно рассмотреть под разными углами, нажав на кнопку 3D.

Новая Google Earth доступна на сайте earth.google.com через браузер Chrome, в Google Play для Android она будет постепенно распространяться на все более широкий круг пользователей в течение недели. Версии для iOS и других браузеров запланированы на ближайшее время.

