Летающий электрокар провел первый тестовый полет в Германии

Мюнхенская компания Lilium Aviation отчиталась о важном достижении — первом тестовом полете прототипа электрокара с вертикальной системой взлета и посадки.







На видео можно пронаблюдать как двуместное транспортное средство под названием Lilium Jet взлетает вертикально как вертолет и затем набирает ускорение в горизонтальном полете используя крылья.





Агрегат работает с использованием 36 отдельных реактивных двигателей, укрепленных на 10-метровых крыльях в 12 подвижных блоках-закрылках. При взлете закрылки разворачиваются вниз, обеспечивая вертикальную тягу, затем они постепенно разворачиваются в горизонтальную позицию для прямой тяги. Во время тестов Lilium Jet управлялся удаленно, но операторы подтвердили, что первый пилотируемый полет уже близок. По словам производителя, электробатарея Lilium Jet потребляет примерно на 90% меньше энергии, чем у аппаратов типа дронов, способна обеспечить до 300 км полета на максимальной скорости 300 км/ч.

В планах компании создать пятиместную версию аппарата. По цене поставлена цель сделать полеты на Lilium Jet доступными простым пассажирам такси. Отмечается, что он значительно быстрее автомобиля и вместо 55 минут на поездку со Среднего Манхэттена до международного аэропорта им. Джона Кеннеди у него уйдет около 5 минут.