Летающий электрокар провел первый тестовый полет в Германии

Мюнхенская компания Lilium Aviation отчиталась о важном достижении — первом тестовом полете прототипа электрокара с вертикальной системой взлета и посадки.



На видео можно пронаблюдать как двуместное транспортное средство под названием Lilium Jet взлетает вертикально как вертолет и затем набирает ускорение в горизонтальном полете используя крылья.


Агрегат работает с использованием 36 отдельных реактивных двигателей, укрепленных на 10-метровых крыльях в 12 подвижных блоках-закрылках. При взлете закрылки разворачиваются вниз, обеспечивая вертикальную тягу, затем они постепенно разворачиваются в горизонтальную позицию для прямой тяги. Во время тестов Lilium Jet управлялся удаленно, но операторы подтвердили, что первый пилотируемый полет уже близок. По словам производителя, электробатарея Lilium Jet потребляет примерно на 90% меньше энергии, чем у аппаратов типа дронов, способна обеспечить до 300 км полета на максимальной скорости 300 км/ч.


В планах компании создать пятиместную версию аппарата. По цене поставлена цель сделать полеты на Lilium Jet доступными простым пассажирам такси. Отмечается, что он значительно быстрее автомобиля и вместо 55 минут на поездку со Среднего Манхэттена до международного аэропорта им. Джона Кеннеди у него уйдет около 5 минут.

Источник
Lilium
Теги
автомобиль Электрокар

Комментарии

Материалы по теме

АвтоВаз показал концепт Lada XCode со смарт-платформой и выходом в облако

23 сентября 2016

Автомобили Ford заметят пешеходов в темноте

16 марта

Вжух — и чисто. 7 шагов для выбора правильной минимойки

6 марта

Китайский «убийца Tesla»: откуда взялась прогремевшая Faraday Future и при чём тут LeEco

25 января

Новая Tesla Model S разгоняется до 100 км/ч за 2,5 секунды

24 августа 2016

Российские изобретения, известные и любимые во всём мире

13 апреля
Из рубрикиНаука и технологии
Илон Маск пообещал создать нейроинтерфейс через четыре года
Apple разрешила показывать Live Photos на сайтах
В Sony Pictures TV заняты экранизацией Wheel of Time

Обсуждаемое

Меховой iPhone Fatale выпущен в России 111
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 73
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 48
Легкотня! 5 самых компактных игровых ноутбуков, которые можно всегда носить с собой 43
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 42
5 устаревших смартфонов, которые лучше новых 40