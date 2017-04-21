NASA показало фото Земли между кольцами Сатурна

NASA (Национальное Аэро Космическое Агентство) опубликовало интересную фотографию, сделанную зондом «Кассини» (Cassini). На фото удалось захватить момент, когда Земля видна между ледяными кольцами Сатурна, а если постараться, то можно даже разглядеть Луну.



Очень одинокая Земля

Фото было сделано 12 апреля 2017 года, когда «Кассини» был на расстоянии около 1,4 миллиардов километров от Земли. Наша родная планета тогда была повернута к «Кассини» стороной, где расположена южная часть Атлантического Океана.



И даже видно Луну

Напомним, зонд «Кассини» был создан NASA совместно с Европейским космическим агентством и Итальянским космическим агентством. Он предназначен для исследования Сатурна, его колец и спутников. Зонд был запущен 15 октября 1997 года и 1 июля 2004 года вышел на орбиту спутника Сатурна.

26 апреля 2017 года зонд начнет маневры, включающие 22 прохода между Сатуном и его внутренним кольцом. Как отмечают специалисты, ранее в эту зону не заходил ни один космический аппарат.

Плановое "уничтожение" зонда запланировано на 15 сентября, это день он окончательно погрузится в атмосферу Сатурна. Это позволит избежать загрязнения спутников Энцелада и Титана. Тем не менее, он может выйти из строя и раньше.