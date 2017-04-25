Что случилось 24 апреля 2017 года?

Vivo X9S Plus станет первым смартфоном с Snapdragon 660. В сеть утекли "живые" фото iPhone 8. Ученым удалось определить 5 главных угроз для человечества. Кроме того, астрономы выяснили, как и почему мирает Меркурий. Nokia 3310 придет в Россию уже 16 мая.

Galaxy S8 не хватает, сделавшим предзаказ придется ждать дольше, чем предполагалось изначально. Call of Duty: WWII расскажет и покажет множество исторических сражений. К Two Worlds II, вышедшей в 2010-ом году, выходит дополнение! Следующий "Аватар" покажут только в 2020 году. 

Moto Z2 Play показался на рендерах. Яндекс.Карты и Навигатор станут платными для таксистов и курьеров. Xperia XZ Premium от Sony показан в новом цвете. Qualcomm и Samsung уже трудятся над процессором для Galaxy S9. 

Кстати, Galaxy S8+ окажется популярнее Galaxy S8, считают аналитики. Квантовый телефон из России представят летом.

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