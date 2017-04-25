В Сибири нашли останки необычного млекопитающего

Ученые из Санкт-Петербургского университета и Томского государственного университета обнаружили останки ранее неизвестного науке существа, млекопитающего, жившего в эпоху динозавров. Существо получило название Байдабатыр (Baidabatyr clivosu)

Зуб Байдабатыра, который вероятно был похож на современных грызунов и жил во время Мелового периода, нашли недалеко от деревни Большой Кемчуг в Красноярском крае. Животное относится к группе вымерших млекопитающих многобугорчатых (Multituberculata) и является примитивным представителем этого вида.  

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