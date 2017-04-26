Сергей Брин строит секретный дирижабль в ангаре NASA

Буквально пару дней назад в новостях засветился "летающий автомобиль" Kitty Hawk Flyer, разрабатываемый при поддержке Ларри Пейджа (Larry Page), одного из основателей Google. Теперь появилось сообщение о проекте летательного аппарата Сергея Брина (Sergey Brin), другого со-основателя Google.



Дирижабль USS Macon в ангаре Исследовательского центра Эймса

Как заявлило издание Bloomberg, со ссылкой на некие осведомленные источники, Сергей Брин работает над неким секретным дирижаблем в арендованном ангаре в Исследовательском центре Эймса, отделении агентства NASA, расположенном на территории аэропорта Моффет-Филда, недалеко от Маунтин-Вью. В одном из ангаров центра в 30-х годах прошлого века располагался дирижабль USS Macon, созданный Военно-морскими силами США. Именно фотографией USS Macon Брин и вдохновился около трех лет назад.

Отмечается, что новое воздушное судно не входит в число проектов холдинга Alphabet. В 2015 году подразделение Google под названием Planetary Ventures получило в свое распоряжение ряд ангаров центра Эймса и превратило их в лаборатории для компании. Дирижабль Брина разрабатывается в одном из них. Инженеры создали металлический каркас, который заполнил большую часть огромного ангара. По данным источника, лидером проекта выступает Алан Уэстон (Alan Weston), бывший руководитель различных программ в центре Эймса.