Цифра дня: Сколько пользователей в Instagram?

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700 000 000

пользователей в Instagram.

Команда разработчиков Instagram похвасталась важным достижением — аудитория сообщества превысила 700 миллионов человек.





Отметим, что в декабре Instagram отмечал 600 миллионов, а в июне — 500 миллионов пользователей. Таким образом, за последние четыре месяца к платформе присоединились еще 100 млн человек.

За прошедшее время Instagram добавил такие возможности, как Истории, Прямой эфир и исчезающие фото и видео в Direct. Напомним, рубеж в 400 миллионов активных пользователей был преодолен в сентябре 2015 года, а в 300 миллионов — в декабре 2014 года.