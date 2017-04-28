На МЦК заработала бесплатная «Мобильная библиотека» с Булгаковым и Лукьяненко

На станциях МЦК (Московского центрального кольца) запустили сервис под названием «Мобильная библиотека». Пользователи получают доступ к виртуальным полкам с фотографиями обложек книг и QR-кодами. Просканировав этот код смартфоном можно бесплатно загрузить понравившуюся книгу. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.


На данный момент в в каталоге 200 книг. Всего на МЦК установили порядка 30 виртуальных книжных полок. В том числе они есть на станциях Локомотив, Измайлово, Владыкино, Окружная и Балтийская.

Пассажиры могут скачать современные бестселлеры Павла Санаева, Сергея Лукьяненко, Дины Рубиной, Олега Роя, Екатерины Вильмонт, Елены Михалковой, Николаса Спаркса. Также представлены произведения классиков — Булгакова, Тургенева, Достоевского, Чехова, Шекспира, Бальзака, Ницше. Кроме того, можно загрузить аудиокниги и произведения на английском языке.

Источник
Портал мэра и правительства Москвы
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