ВКонтакте перезапустила Аудиозаписи с платными возможностями

Команда социальной сети ВКонтакте перезапустила музыкальный раздел "Аудиозаписи" в веб-интерфейсе и мобильных приложений. Раздел получил новый дизайн с улучшенной навигацией, с акцентом на плейлисты. У большинства треков появились обложки, один трек можно добавить в несколько плейлистов.





В отличие от старых «альбомов», плейлист можно добавить нажатием одной кнопки. Можно прикрепить его к записи на стене или отправить в сообщении. При добавлении к записи плейлисты позволяют обойти лимит в десять вложений, таким способом можно добавить сотни песен. Пользователи могут подписаться на понравившиеся плейлисты и следить за обновлениями, есть счетчики подписок и прослушиваний.







В Рекомендациях помимо, собственно рекомендованных песен, появятся различные подборки, такие как новинки, набирающие популярность исполнители, плейлисты от музыкальных сообществ и друзей, а также другие рекомендации.







Не обошлось и без подводных камней. Кэшированная музыка для прослушивания в офлайне, ранее доступная для пользователей Android бесплатно, теперь стала платной. Точнее, при попытке прослушать записи офлайн выдается сообщение "Для прослушивание музыки без интернета нужно установить приложение BOOM и оформить подписку". Ниже приводятся скриншоты из одной жалобы пользователя разработчикам на "инновацию".

Кроме того, в музыкальном разделе теперь для всех пользователей регулярно запускается аудиореклама между треками, причем как в веб-версии, так и в приложениях. В приложениях ее можно отключить, оформив подписку Boom за 149 рублей в месяц.

Отметим, что кэшированная музыка в приложении для iPhone вообще пропала осенью 2016 года. Такой вот результат борьбы с пиратством и договоров с правообладателями.