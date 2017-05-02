Роскомнадзор заблокировал мессенджеры Line, BBM, Imo

Роскомнадзор заблокировал на территории России мессенджеры BlackBerry Messenger, Imo и Line, а также видеочат Vchat. Адреса сервисов уже внесены в реестр запрещенных сайтов. Об этом сообщил Вадим Ампелонский, пресс-секретарь ведомства.





По словам Ампелонского, администрация мессенджеров не предоставила в установленный срок свои контактные данные и пока не обращалась в ведомство с просьбой отменить блокировку. При этом он отмечает: "Если они дадут необходимые сведения, то мы их исключим из реестра".

В случае мессенджеров, ведомство блокирует все технические IP-адреса и домены сервисов, так что, когда блокировка внедрится операторами в полной мере, работать перестанут сами приложения, а не только сайты сервисов.

Напомним, в апреле Роскомнадзор аналогичным образом начал блокировку сервиса-рации Zello за не предоставление сведений для включения в реестр организаторов распространения информации.